Sorrento, Giuliano Esposito: “Urge manutenzione fontanelle, utili ai tempi del covid”

Immagino che sarò ghiotto boccone dei cultori del benaltrismo, ma in questi tempi di covid19 mi permetto di segnalare un quadro sommario delle fontane pubbliche nel centro storico di Sorrento.

E’ quello che ci scrive Giuliano Esposito di Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo integralmente la sua lettera:

A fianco di 4 fontane sceniche (Piazza Lauro, villa Fiorentino, parcheggio Achille Lauro e parco Ibsen) manca invece una manutenzione della rete delle fontanelle pubbliche, proprio quelle che in tempi di covid vedono riscoperta la loro utilità per l’igiene, per lavarsi le mani ma anche per riempire una borraccia riutilizzabile, per procurarsi frescura in estate, per far dissetare gli animali domestici e del quartiere.

Da un sopralluogo sommario nel centro storico se ne trovano 3 funzionanti, di fronte a 7 disattivate ed una inaccessibile perché situata in un piccolo parco giochi. Molte vengono con il tempo rese impraticabili all’uso anche da motorini parcheggiati oppure da sedie e tavolini di bar, hotel e pubs.

Addirittura e stato facile e rivelatore per me incontrare una coppia di turisti francesi costretti a lavarsi le mani in una fontana espositiva di proprietà di un ristorante.

Perchè la giunta comunale non provvede alla loro manutenzione, rendendo più vivibile il centro storico? Non si potrebbe anche rendere le fontane più visibili con una apposita segnaletica oppure con un’app (Già esistono delle app apposite per i punti dell’acqua pubblica) che illustri il centro storico con i suoi servizi ?

E non sarebbe auspicabile fornire di fontanelle anche le altre zone di Sorrento?

Inoltre per gli stati membri dell’unione europea con le direttive sull’acqua potabile del 2018 vige l’obbligo di garantire un aumento delle fontanelle pubbliche, rendendo pubblica la loro posizione e fornendo indicazioni sulla qualità dell’acqua. Questo anche per aumentare l’accesso all’acqua per i soggetti svantaggiati e per ridurre i rifiuti di plastica.

Davanti a noi abbiamo una intera urbanistica da ridisegnare, sarebbe bello che al riguardo Sorrento fosse da esempio rispetto altre località turistiche.

Giuliano Esposito