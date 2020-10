Sorrento, garantiti i collegamenti via mare per Napoli: il sindaco Coppola ringrazia Alilauro e Nlg

Nessuna interruzione dei collegamenti via mare tra Sorrento e Napoli. E’ quanto deciso al termine di un incontro con le compagnie di navigazione ed i vertici della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia.

Un’ipotesi che aveva messo in allarme i tantissimi pendolari della penisola sorrentina, che quotidianamente utilizzano gli aliscafi per ragioni di studio o di lavoro.

Voglio ringraziare le società Alilauro e NavigazioneLibera del Golfo per lo spirito di collaborazione dimostrato – ha commentato il sindaco Sorrento, Massimo Coppola, che ha seguito tutte le fasi della vicenda – Le corse tra Sorrento e Napoli garantiscono la continuità territoriale dell’intero comprensorio, più che mai fondamentale in questo periodo. La nostra priorità è sempre stata quella di salvaguardare il servizio, per non arrecare alcun disagio ai numerosissimi utenti delle vie del mare.