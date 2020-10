Sorrento Futsal :” Non si gioca”

Anche per il Sorrento Futsal i tempi sono duri ma molto duri Ecco il comunicato della società che riporta la notizia che non si giocherà questa sera. La sfida in programma era tra Sorrento Futsal, e Virtus Campagna. La società di calcetto ha ribadito che dopo il riconoscimento la squadra sosterrà una leggera sgambata come allenamento serale. La sgambata si terrà al Covent Garden Sport di Meta sede della sfida mancata. Orario s’inizio 20.30

Fonte Monia Alloggio