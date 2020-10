Sorrento, eletta la nuova amministrazione della Venerabile Congregazione dei Servi di Maria e dell’Arciconfraternita della Morte e di San Catello

Sorrento. Domenica 11 ottobre si sono svolte le votazioni per l’elezione della nuova amministrazione della Venerabile Congregazione dei Servi di Maria e dell’Arciconfraternita della Morte e di San Catello nota ai sorrentini come “Congrazionella”. Al termine dello scrutinio risultano quindi eletti per la carica di priore Livio Esposito, il primo assistente Antonio Mascolo, il secondo assistente Danilo Di Maio e tesoriere Antonino Fiorentino.