Sorrento, è Valeria Paladino l’Assessore più giovane nominata in giunta dal Sindaco Massimo Coppola

Riceviamo e pubblichiamo

Sorrento. Valeria Paladino è l’Assessore più giovane nominata in giunta dal Sindaco Massimo Coppola. Classe ’91, Sorrentina, Laureata in giurisprudenza alla Federico II con una tesi sul tema delle aree marine protette e del turismo sostenibile. Impegnata da anni attivamente per la tutela ambientale attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato, ha contribuito a fondare la Delegazione Sorrento-Penisola Sorrentina dell’associazione Marevivo Onlus, di cui è stata consigliere dal 2018. Attualmente sta implementando la sua formazione e le sue competenze nel settore ambientale grazie alla frequentazione del Master in Diritto dell’ambiente e del territorio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Una nomina partorita in seno al gruppo ViviAmo Sorrento, e fortemente voluta da Luigi Di Prisco, all’insegna di 2 parole chiave: rinnovamento e competenza.

“Ringrazio l’intero gruppo del movimento civico ViviAmo Sorrento e il Sindaco Massimo Coppola per la fiducia” dichiara l’Assessore Paladino. “Mi preme in particolare ringraziare il gruppo Consiliare del movimento composto da Luigi Di Prisco, Elvira De Angelis e Imma Savarese. La nomina di oggi è uno stimolo per continuare con maggiore passione il lavoro fatto in questi anni”.