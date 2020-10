Sorrento. Due cittadini positivi al coronavirus: si tratta di un minorenne e di un uomo di 37 anni.

Una minorenne ed un uomo di 37 anni, entrambi di Sorrento, sono risultati positivi al coronavirus.

Lo rende noto il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Tutti gli altri componenti dei due nuclei familiari saranno sottoposti a tampone, e si trovano adesso in isolamento domiciliare.

“Siamo costantemente al lavoro per monitorare l’emergenza – spiega il sindaco – In queste ore abbiamo anche potenziato anche i controlli sull’intero territorio comunale, per contrastare eventuali comportamenti che mettano a rischio la salute pubblica”.