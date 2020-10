Sorrento, don Alfonso assessore al turismo: il retroscena. Di Leva non entra in Giunta

Sorrento, ormai è quasi fatta, il neo sindaco Massimo Coppola dopo la vittoria al ballottaggio con Mario Gargiulo è a un passo dal nominare la Giunta – il prossimo mercoledì. Basterà attendere un altro po’ per sapere se le voci di corridoio su don Alfonso Iaccarino saranno confermate. Don Alfonso, infatti, sembra essere la prima scelta per il ruolo di assessore al turismo della città del Tasso.

Intanto, vediamo tutti i retroscena come scrive il settimanale di Agorà. Si parla di Marco Fiorentino come parte integrante dell’“operazione”. Già si vociferava, infatti, di un probabile ruolo da consigliere per uno dei candidati con Fiorentino. A questo punto, dunque, si va verso un’esclusione dalla Giunta per Rossella Di Leva, poiché – salvo imprevisti – tra i candidati di Fiorentino sarà pescato proprio Iaccarino.

Un ruolo consono alle caratteristiche di Don Alfonso ed alle necessità del turismo sorrentino in questo momento. Chi meglio di Alfonso sarebbe in grado di comprendere le difficoltà del settore? Proprio lui che nell’ultimo periodo buio ha deciso di riaprire la sua azienda a Sant’Agata assumendo decine di impiegati.