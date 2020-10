Sorrento. Domani sanificazione straordinaria per il Salvemini, mercoledì si torna in classe. La dirigente scolastica del liceo scientifico Gaetano Salvemini di Sorrento ha deciso che a partire da mercoledì 14 ottobre gli studenti torneranno in classe, ripristinando la regolarità delle lezioni in presenza, dopo la sanificazione straordinaria prevista in data di domani.

Ecco quanto ha scritto nella nota per gli studenti e per le loro famiglie e per i docenti:

Si comunica che domani 13 ottobre 2020 la scuola sarà chiusa per sanificazione straordinaria dei locali e pertanto le lezioni saranno sospese. Da mercoledì 14 ottobre le lezioni riprenderanno regolarmente come da orario pubblicato sul sito con lezioni sia in presenza che in DDI. Nel pomeriggio, l’orario sarà pubblicato sul sito web dell’istituto.

Gli esami Cambridge di domani 13 ottobre si svolgeranno regolarmente a partire dalle ore 14,00.

