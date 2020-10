Il Comune di Sorrento rende noto che nei giorni di martedì 3 e giovedì 5 novembre, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00, sarà istituito il divieto temporaneo di transito veicolare in Via Casarlano (all’altezza del civico 8) ed in Via Montecorbo (all’altezza del civico 17) al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di allaccio idrico in totale sicurezza.