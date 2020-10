Sorrento. Coronavirus: quattro nuovi casi positivi

Quattro cittadini residenti a Sorrento, tre uomini di 24, 30 e 80 anni ed una donna di 20 anni, sono risultati positivi al coronavirus.

Lo rende noto il sindaco, Massimo Coppola.

“Ho contattato personalmente i contagiati ed ho avuto rassicurazioni sul loro stato di salute – dichiara il primo cittadino – I protocolli sanitari sono stati prontamente attivati e tutti sono stati posti in isolamento domiciliare con i propri conviventi. Rinnovo ancora una volta l’invito a fare la massima attenzione al fine di contenere il contagio. Serve responsabilità per se stessi e per gli altri”.