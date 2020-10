Sorrento, Coppola e la giunta: presidenza e assessorato per Di Prisco, incognita Fiorentino

Sorrento, il neo eletto Massimo Coppola è pronto a nominare la nuova giunta. Ancora incognita per Marco Fiorentino e il suo ruolo. Di Prisco, invece, alleato più fedele di Massimo Coppola, guadagna presidenza e assessorato per il suo ruolo da Presidente del Consiglio Comunale e un ruolo da assessore per un membro della sua lista.

Come scrive il quotidiano di Metropolis, Massimo Coppola intende accorciare i tempi per la nomina della giunta municipale. Ufficialmente evidenzia che «gli assessori saranno individuati assieme ai gruppi consiliari, ne discutiamo con serenità da giorni e l’obiettivo è allestire la miglior squadra possibile». Sul tavolo è comunque venuta a galla una possibilità alquanto concreta. Ovvero: affidarsi anche a tecnici. Ipotesi tutt’altro che remota, che Coppola – tra le righe – conferma: «Puntiamo a dare massima rappresentanza alla realtà politica della coalizione senza chiudere affatto le porte a professionalità esterne che magari potrebbero portare alla città un contributo importante e costruttivo».

La sensazione è che Coppola possa varare una squadra in cui ci sarà un mix tra consiglieri comunali eletti e tecnici. Non solo. Potrebbe spuntare un esterno al turismo, visto anche il drammatico momento che sta attanagliando l’indotto ricettivo. In questa chiave va letta la volontà di Coppola di istituire quanto prima i cosiddetti Stati generali del turismo aprendo un tavolo di discussione con albergatori, operatori del comparto extralberghiero e anche tour operator, guide turistiche e commercianti.

Ma sono in ogni caso i rumors sull’esecutivo che verrà a tenere banco in municipio. Il primo degli eletti Luigi Di Prisco, a quanto pare, potrebbe essere indicato dalla maggioranza come possibile presidente del consiglio comunale. Un ruolo che lo stesso Di Prisco ricopre da un paio di anni e che quindi sarebbe chiamato a ricoprire ancora, almeno fino a metà mandato, quando in occasione di un rimpasto programmato potrebbe avere una chance all’interno dell’esecutivo. Ciò che è certo è che un assessore sarà indicato dal Partito democratico, che ha sostenuto la coalizione di Coppola. Non è escluso che possa essere portato all’interno dell’esecutivo Francesco Mauro, già consigliere comunale di opposizione democrat ed ex segretario cittadino. L’alternativa è il consigliere uscente dem Ivan Gargiulo.