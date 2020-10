Sorrento. Commemorazione dei defunti: ordinanza per l’accesso al cimitero comunale

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato questa mattina un’ordinanza che disciplina l’accesso al cimitero comunale nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti.

Il provvedimento, emanato sulla base delle normative anti Covid e delle condizioni sanitarie che vedono interessata la Regione Campania, prevede l’apertura del cimitero dalle ore 7.30 alle ore 17. Dal momento che ogni visitatore potrà sostare all’interno del camposanto per un massimo di 20 minuti, gli ultimi ingressi consentiti avverano entro e non oltre le ore 16.40.

L’ingresso alla struttura dovrà avvenire esclusivamente attraverso l’ingresso principale dall’esedra di Via Traversa San Renato, mentre l’uscita è consentita esclusivamente dal varco ubicato a margine dei campi di interro del livello superiore del cimitero, posto nelle adiacenze del piazzale antistante il deposito della società Penisolaverde.

“La Polizia municipale e la Protezione Civile potranno intervenire per evitare possibili situazioni di assembramento, sospendendo temporaneamente l’ingresso degli utenti al cimitero, in attesa di consentire un parziale deflusso e la riduzione del numero dei fruitori del complesso cimiteriale – si legge nel documento – Chiunque si appresti all’ingresso dovrà preliminarmente sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea che dovrà essere minore di 37,5 gradi centigradi”.

L’accesso al piazzale antistante l’ingresso principale del cimitero non potrà avvenire in auto, se non esclusivamente per quanti hanno reali e comprovati problemi di deambulazione, insieme ai relativi accompagnatori.

A tal proposito si ricorda che, con precedente ordinanza, sempre dal 31 ottobre al 2 novembre, è istituito il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta ed il divieto temporaneo di transito veicolare, in via Traversa San Renato.

Il provvedimento prevede inoltre, nei giorni 1 e 2 novembre, il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta ed il divieto temporaneo di transito veicolare, dalle ore 7 alle 18 in via San Renato, nel tratto compreso tra il supermercato Pollio e il parcheggio Terminal e in via Marziale, nel tratto compreso tra il civico 24 e l’incrocio con via San Renato.