Sorrento, chiude il ballottaggio Gargiulo – Coppola: affluenza del 57,92% alle 15

Ieri e oggi i cittadini di 67 comuni d’Italia sono stati chiamati alle urne per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali svolte il 20 e 21 settembre. I seggi si sono chiusi alle 15.

Il Ministero dell’Interno ha reso noto i dati di affluenza dei votanti. A Sorrento, per il ballottaggio tra Mario Gargiulo e Massimo Coppola, la percentuale è del 57,92% rispetto al 67,81% del primo turno, ovvero circa il 10% in meno. Il dato non si può definire così negativo, considerato che si tratta di un ballottaggio.