Sorrento Calcio inarrestabile: il momento magico analizzato dall’attaccante Alfonso Gariuglo

E’ un Sorrento inarrestabile che è riuscito a battere anche il Molfetta grazie ad un rigore trasformato da Evans Cunzi. Un momento magico, quindi, per i Costieri, che l’attaccante Alfonso Gargiulo analizza partendo dalla vittoria di domenica: “Quella di domenica con il Molfetta è stata una vittoria importantissima e molto dura al cospetto di una formazione vogliosa di fare risultato. Tre punti preziosi”.

L’ANALISI: “Abbiamo disputato, davvero, una bella partita con i baresi che ci aspettavano. Siamo stati protagonisti di un buon possesso palla anche se il gol non arrivava. Nella ripresa abbiamo mantenuto la calma con Cunzi che si è procurato un rigore che lui stesso ha trasformato”.

IL MOLFETTA: “Posso confermare che è un avversario tosto che farà un ottimo campionato: i biancorossi daranno filo da torcere a tutti. Formazione fisica e ben organizzata che esprime un buon calcio”.

LA SETTIMANA: “Quando si fa risultato è sempre bello e ti permette di affrontare gli allenamenti settimanali con maggiore voglia e preparare al meglio l’ostica sfida di Altamura in cui vogliamo proseguire la nostra striscia positiva”.

IL CAMPIONATO: “Come dissi già in passato questo girone è tra i più difficili della serie D. Si tratta di un campionato diverso dagli altri anni anche per via dei tanti recuperi. Ci troviamo in testa ma le favorite sono Casarano assieme a Bitonto, Picerno e Taranto. Sarà il campo a emanare i verdetti…”.

DI ALESSIO PETRALLA