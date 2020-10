Sorrento Calcio. Cunzi autore del gol vittoria: “Tre punti che danno continuità ed entusiasmo”.

E’ stato l’autore del gol vittoria per il Sorrento contro la Fidelis Andria, Evangelista Cunzi, che analizza la sfida e i suoi aspetti tuffandosi già nella prossima gara di Taranto: “Domenica con la formazione andriese è stata una partita difficile come del resto tutte in questo girone. Abbiamo affrontato un’ottima squadra oltre che molto organizzata. Questi tre punti ci danno continuità e ci permettono di lavorare con maggiore entusiasmo in vista della prossima sfida”.

IL BILANCIO: “Abbiamo disputato tre partite una diversa dall’altra e siamo molto contenti per aver portato punti a casa. Allo stesso tempo sappiamo che c’è da migliorare alcuni aspetti a livello di gioco”.

GLI ASPETTI: “La squadra, con la Fidelis Andria, non ha mai mollato ed è stata sempre in partita. Di negativo c’è il fatto che dovevamo essere più bravi, sull’1-0, a chiuderla prima”.

LA SETTIMANA: “Veniamo da una vittoria ma questa da martedì dev’essere già dimenticata anche perché domenica andremo ad affrontare una signora squadra che punta al vertice della classifica. Rispettiamo tutti, ma andremo a Taranto per fare la nostra partita”.

IL TARANTO: “Conosco bene il ds Montervino che nella sua carriera ha sempre puntato a vincere e vuole ottenere sempre buoni risultati. Ha costruito una rosa importante che potrà giocarsi il campionato. Gara da preparare bene e da giocare al 100% della concentrazione”.

IL GRUPPO: “E’ stato bravissimo il ds Amodio a trovare dei ragazzi importanti e che si mettono sempre a disposizione per apprendere. Ha costruito una squadra importante e grossi meriti vanno dati a lui. Il gruppo è unito e lo si è visto nei momenti delicati delle gare”.

DI ALESSIO PETRALLA