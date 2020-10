Sorrento, ballottaggio Coppola-Gargiulo: ecco come e quando si vota

Il primo turno non è stato sufficiente. A Sorrento gli elettori sono chiamati nuovamente alle urne, in seguito alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre dalle quali è risultato un ballottaggio tra Massimo Coppola e Mario Gargiulo, pronti ad innescare una sfida all’ultimo voto.

Ma perché si è arrivati al ballottaggio e come si dovrà votare in occasione della chiamata alle urne del 4 e 5 ottobre? Secondo la legge elettorale, per i Comuni con più di 15 mila abitanti, al candidato sindaco non basta aver ottenuto più voti. Per non passare al secondo turno, uno degli sfidanti per lo scranno avrebbe dovuto conquistare la maggioranza assoluta dei voti (50%+1).

Il voto il 4 e il 5 ottobre

I seggi sono aperti domenica 4 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 5, dalle 7 alle 15. La scheda per il ballottaggio, che i reggini ritireranno una volta arrivati al loro seggio, comprenderà il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale saranno riprodotti i simboli delle liste collegate. Per esprimere il voto basterà tracciare un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Al termine del ballottaggio verrà proclamato sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

E in caso di parità?

Possono sussistere due diversi casi di parità. In tal caso chi sarebbe il vincitore? Il Ministero dell’Interno è molto specifico al riguardo e spiega: In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato. ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età.