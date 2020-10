Sorrento, arrivano le prime luminarie natalizie a portare un pizzico di luce in questo periodo buio

Sorrento. Mancano meno di due mesi al Santo Natale che quest’anno sarà purtroppo diverso dagli altri a causa del periodo storico che stiamo vivendo legato all’emergenza sanitaria da Covid-19. Ma il Natale resta comunque una festa importante e che va celebrata nonostante le difficoltà che tutti stiamo affrontando. Sarà un Natale sicuramente un po’ sottotono ma non per questo meno magico. Ed a Sorrento si cominciano a vedere le prime luminarie sul Corso Italia. La cittadinanza si divide tra coloro che ritengono inopportuno vestire a festa la città e quelli che invece sostengono il contrario.

Sicuramente qualche luce di Natale potrà aiutare a riscaldare il cuore e ad illuminare un periodo buio. Non cancellerà per incanto la pandemia che stiamo affrontando ma certamente potrà aiutarci a trovare un briciolo di serenità, soprattutto regalerà gioia agli occhi dei più piccoli ed anche alla parte bambina che ognuno di noi porta dentro di sé. Un po’ di magia non può che farci bene in questo momento e, seppur in modo contenuto e nel rispetto della sofferenza di chi sta combattendo in prima linea, porterà una piccola ventata di gioia.

Quest’anno sarà un’occasione per riscoprire la vera essenza del Natale, vissuto nell’intimità della propria casa ed insieme alla propria famiglia. E se affacciandoci dalle finestre e camminando velocemente per strada alzando gli occhi possiamo ammirare un addobbo o una luce natalizia, fermiamoci un attimo ed assaporiamo quel momento. Ci aiuterà sicuramente.

Il Covid ci ha rubato e continua a rubarci tantissimo, dal calore degli abbracci alla gioia delle feste insieme agli amici e parenti. Non facciamo sì che ci rubi anche la magia del Natale.