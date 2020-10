SORRENTO. ARRIVA LA PRIMA NAVE DA CROCIERA “LE BELLOT”. DOMANI AD AMALFI.

Forse sarà anche l’unica! Ieri domenica 4 ottobre, a sorpresa, mentre Sorrento era impegnata nel ballottaggio elettorale, arriva la nave da crociera LE BELLOT, scalo non previsto, in quanto nel programma itinerario elencava Capri. Fatto sta che verso le 10.30 ha dato fondo a mezzo miglio dal porto di Sorrento. Oggi è ad Amalfi. E’ stata appena varata, è sta intraprendendo il giro del mondo. Poco meno di 200 passeggeri su una lunghezza di 131 metri per 18 di larghezza, la sua prerogativa vincente è che può affrontare il polo nord o il polo sud, ha le caratteristiche costruttive di un rompighiaccio vestito da Yacht di lusso.

Come le altre navi della serie PONANT EXPLORERS, Le Bellot è stata progettata per offrire un comfort assoluto ai suoi passeggeri, anche nel cuore delle regioni più remote e isolate del mondo.

Linee filanti, attrezzature all’avanguardia, un design raffinato, un ambiente dolcemente attenuato e allo stesso tempo conviviale insieme a un numero volutamente ristretto di cabine contribuiscono alla modernità di Le Bellot, una nave unica al mondo di crociera.

La nave da crociera MS Le Bellot (varata nel 2020) è la quinta di tutte e sei le navi da spedizione polari di proprietà di Ponant. Pubblicizzate come “expedition yachts”, della stessa serie “Explorer-class” sono anche le gemelle Le Champlain (2018), Le Laperouse (2018), Le Bougainville (2019), Le Dumont d’Urville (fka Le Kerguelen) (2019 ) e Le Jacques Cartier (fka Le Surville) (2020), tutti intitolati a famosi esploratori marini francesi.

Storia – costruzione e proprietà

Compagnie du Ponant (CDP) è una compagnia di navigazione da crociera francese fondata nell’aprile 1988 da ex ufficiali della marina mercantile francese. Tutte le navi Ponant sono battenti bandiera francese. L’azienda è specializzata in viaggi di crociera d’avventura premium rivolti al mercato delle fonti di lingua francese con offerte all-inclusive. La maggior parte della flotta di CDP ha base in Antartide (da dicembre a marzo). Tutti questi mega-yacht offrono comfort moderni, un servizio premium da parte di personale ed equipaggio altamente qualificati, servizi alberghieri a 5 stelle a bordo. Itinerari esotici e insoliti visitano destinazioni di viaggio popolari in tutto il mondo, tra cui Caraibi, Baltico, Mediterraneo, Sud-est asiatico, Sud America e Australia.

La nuova serie di navi da crociera di Ponant presenta uno scafo rinforzato dal ghiaccio e tecnologie di navi da spedizione marittime di prim’ordine. Tra questi c’è il sonar 3D a lungo raggio “FarSounder 1000”. Il dispositivo è rivolto in avanti (installato a prua della nave) e integrato nel sistema di navigazione del ponte della nave. Il sonar gli consente di manovrare attraverso acque ghiacciate, mostrando e mappando i pericoli in avvicinamento, come iceberg o barriere coralline poco profonde.