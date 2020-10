Sorrento. Alle 11,15 la proclamazione degli eletti, Massimo Coppola entra in carica come sindaco

Sorrento ( Napoli ) . Alle 11,15 la proclamazione degli eletti, Massimo Coppola entra in carica come sindaco. Questo sabato dieci ottobre 2020 comincia la nuova amministrazione con Massimo Coppola sindaco. Una lunga ed estenuante campagna elettorale per Coppola ed i suoi, ora entra in carica effettivamente con tutti i poteri. Poi ci sarà la nomina della Giunta e le deleghe. Intanto noi di Positanonews facciamo gli auguri al nuovo sindaco e all’amministrazione tutta.