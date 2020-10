Sorrento, al via la riqualificazione dell’area dell’eliporto Le Tore.

La giunta comunale di Sorrento ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, il progetto di riqualificazione dell’area e dei manufatti, di proprietà comunale, dell’eliporto di Le Tore.

Una superficie di circa 2500 metri quadrati, situata a margine di un sito di grande intessere naturalistico come l’omonima pineta, e che comprende attualmente una superficie pavimentata adibita a parcheggio, un edificio di circa 40 metri quadrati a bordo della zona di atterraggio ed un altro, di circa 370 metri quadrati, situato ad est dell’area.

“Il nostro progetto prevederà, tra l’altro, anche servizi come bagni e docce per chi va a fare attività sportiva, un’area per la socialità ed un bar – spiega il sindaco, Massimo Coppola – E’ il primo passo verso quella Sorrento policentrica che è parte integrante del nostro programma di mandato. Iniziamo a dare nuova vita e nuova forma alla parte alta della città”.