Sorrento, al lavoro Rossella Russo: nuovo comandante della polizia municipale

Sorrento. A un passo dall’addio, il sindaco Giuseppe Cuomo ha accolto ieri mattina sedici dei ventotto nuovi dipendenti del Comune. Tra le figure che andrà ad assumere un ruolo di vertice, il nuovo comandante della polizia municipale, Rossella Russo, destinata a succedere al colonnello Antonio Marcia, che ha lasciato il servizio già dal primo settembre 2019. Oggi è il primo giorno di lavoro per Rossella Russo.

Con il comandante della polizia municipale, sono entrati in servizio sei istruttori amministrativi categoria C1, quattro istruttori direttivi amministrativi D1, sei istruttori di vigilanza C1, un istruttore direttivo D1 e due esecutori amministrativi B1. L’incarico più delicato ed al tempo stesso più prestigioso affidato, per la prima volta ad una donna, è il comando della polizia municipale.

Rossella Russo, 45 anni, laureata in Giurisprudenza, l’abilitazione di avvocato nel suo fitto curriculum, ha iniziato la carriera nella pubblica amministrazione nel 2000 come istruttore amministrativo al Comune di Piano di Sorrento, dove attualmente è assessore alle Politiche sociali, alla Pubblica istruzione, all’Educazione alla cultura della legalità, alla Trasparenza e alle Pari opportunità. Un impegno costante, quello per la politica, che non l’ha mai distratta dalla crescita professionale nella polizia municipale di Massa Lubrense, dove ha assunto il comando nel 2005. Anche a Massa Lubrense subentrò ad Antonio Marcia, trasferito a Sorrento.

Il dettaglio prevede sei new entry a tempo pieno nel settore amministrativo (Marianna Addolorato, Valeria Esposito, Maria Stella Parisi, Antonietta Rotoli, Immacolata Scognamiglio e Teresa Terracciano), destinati agli uffici cultura, commercio, paesaggio, vigili urbani, patrimonio e manutenzioni; quattro a tempo parziale (Teresa De Maio, Simona D’Esposito, Maria Rosaria Esposito, Maria Virtuoso), designati agli uffici edilizia privata, demanio, lavori pubblici e segreteria generale; sei istruttori di vigilanza a tempo parziale (Alessandro Arienzo, Antonio Battaglia, Francesca Fabiano, Alessandra Varriale, Mariano Gargiulo Gargiulo e Francesco Longobardi) polizia municipale; un istruttore direttivo al comando di polizia municipale (Simone Gargiulo); due esecutori amministrativi (Amedeo Cacace e Genatiempo Salvatore) assegnati agli uffici anagrafe e parcheggi; tre ai servizi sociale (Chiara Graziano, Alessandra Marcia e Francesca Paola Scannapieco): biblioteca, servizi sociali e ufficio sport. Quattro unità (Annamaria Gargiulo, Giovanni Granata, Ferdinando Volpe e Eugenio Fiorentino), infine, agli uffici personale, edilizia privata, polizia municipale e ragioneria.