Sorrento. Al “Borgo” ristorante sunset il pranzo di compleanno col dottor Nazzareno Cammarota. Siamo a Priora, uno dei borghi più belli della Penisola sorrentina, e ci troviamo qui nel locale gestito da Tonno Ruggiero e Gigi Nespolo sulla Via Nastro Verde . Pochi tornanti dopo Sant’Agata di Massa Lubrense arriviamo in questo locale che è una terrazza affacciata sul Golfo di Napoli, con una vista spettacolare dal Vesuvio a Pompei e all’area Flegrea fino a Ischia . Il locale è ben tenuto, dai bagni all’arredamento, confortevole e con una buona cucina a base di pesce, vi consigliamo le linguine ai frutti di mare con gli broccoli e il risotto, ma anche l’ottima parmigiana di melenzane come antipasto. Se poi si è in ottima compagnia, col dottor Cammarota, un affermato dermatologo, che opera fra la Campania e la Toscana, e la moglie, allora la giornata è ideale. Non possiamo che rinnovare gli auguri al dottor Cammarota e consigliare anche solo per un aperitivo al tramonto questo locale.

Via Nastro Verde, 44

Tel 0818781827