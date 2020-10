Sorrento accoglie il vicequestore Nicola Donadio alla guida del commissariato

Il vice questore aggiunto Nicola Donadio è il nuovo dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento. Donadio è autore di numerose monografie ed articoli giuridici. Dopo aver superato il concorso per funzionari della Polizia di Stato nel 2009, ha frequentato per due anni la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Originario di Pompei, Nicola Donadio, 39 anni, è laureato in Giurisprudenza ed abilitato alla professione forense, è succeduto a Donatella Grassi che è stata destinata alla giuda del Commissariato di San Giorgio a Cremano.

Ebbe il primo incarico dirigenziale alla Squadra mobile di Aosta nel 2012, dopo passò dal 2016, per due anni, dirigente del Commissariato di Cassino, con numerose indagini in tema di stupefacenti e reati contro il patrimonio, che hanno portato a “smantellare” un’organizzazione criminale che operava nel settore dell’accoglienza agli immigrati. Trasferito alla Questura di Napoli, dopo essere stato addetto all’Ufficio di Gabinetto ed al Personale, è stato destinato al Commissariato di Sorrento. Prima di entrare in Polizia come funzionario è stato avvocato, nonché Responsabile del Codacons di Torre Annunziata e legale del Codacons Campania.