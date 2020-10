Sorrento, 3000 euro sottratti all’anziana: carabinieri arrestano falso corriere

Una truffa già vista e ri-vista, quella delma stavolta non è passata inosservata aE’ proprio qui che un malvivente haalla quale è riuscito a sottrarreprima contattandola al telefono e poi presentandosi a casa sua, con la scusa del pacco dal costo di migliaia di euro a nome del nipote della vittima. Ecco tutti i dettagli nella vicenda riportata da Il Mattino.

Una storia già vista tante volte e che in questa occasione ha un lieto fine: il criminale è stato preso e la vittima ha riavuto i suoi soldi. I carabinieri hanno bloccato il 39enne, originario di Napoli, durante la fuga lungo la statale sorrentina, nei pressi di punta Scutolo. Ha tentato di allontanarsi con il suo scooter. L’uomo è stato arrestato per truffa ad anziani.

Ieri si è tenuta l’udienza al Tribunale di Torre Annunziata: convalidato l’arresto e disposto per il soggetto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ad individuare e fermare i malviventi sono stati i militari della compagnia di Sorrento. Nella zona della costiera molti, infatti, sono stati i casi di truffe agli anziani negli ultimi mesi. Risale al mese scorso il colpo messo a segno presso la casa di una signora a Piano di Sorrento, sola in appartamento, che ha consegnato ai malviventi soldi e gioielli. Anche in quel caso è stato arrestato l’autore della truffa: una donna originaria di Napoli.