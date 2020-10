Soppressione aliscafi Sorrento-Napoli-Sorrento, oggi la svolta. Aliscafi Sorrento-Napoli-Sorrento, oggi la svolta. È previsto per stamani, infatti, un tavolo tecnico tra Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e armatori per cercare la soluzione più idonea alla sorveglianza dei mezzi che restano di notte nel porto di Sorrento. Il tavolo convocato dal comandante di Compamare Castellammare, Achille Selleri, cercherà di trovare con gli armatori le soluzioni più idonee a garantire la massima sicurezza dei mezzi in sosta.

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha spiegato che “Sorrento non può perdere questo servizio, diventato ancora più indispensabile ora che ci sono difficoltà a garantire la sicurezza sanitaria sui treni della Circum”. Forte preoccupazione è stata espressa anche dal rappresentante degli studenti della Federico II e consigliere del Forum dei Giovani di Sant’Agnello, Giuseppe Langellotto. “A nome dei tanti studenti – ha sottolineato – che ogni giorno si avvalgono del trasporto marittimo, chiedo a tutti i sindaci della penisola sorrentina di scongiurare questo pericolo”.

Fonte Il Mattino