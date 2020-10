Semafori a Positano, Amalfi e Vietri sul mare disagi sulla SS163. Continuano i disagi per i semafori in Costiera amalfitana. Da Piano di Sorrento verso Positano in località “Carcarone”, per lavori sul costone sul deposito della SPEC del Genio Civile della Regione Campania. Tempo di attesa sui 10 minuti. Idem ad Amalfi a Vettica, per la frana dell’anno scorso una vicenda che ancora non è stata risolta, dopo Praiano, prima del bivio per Agerola poi a Vietri sul Mare, dopo Cetara, verso Salerno.