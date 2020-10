Scuole chiuse per allerta meteo da Napoli a Cava de’ Tirreni e l’Agro Nocerino Sarnese Allerta meteo domani 15 ottobre in Campania, e cosi alcuni sindaci chiudono le scuole.

Apposite ordinanze sono state firmate, oggi, dai sindaci di Angri, Sarno, Siano, Cava de’Tirreni, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Pagani Sapri e Torraca e altri comuni del Cilento . Ma l’elenco potrebbe allungarsi con il trascorrere delle ore. Anche Napoli aderisce alla chiusura delle scuole . In tutto l’Agro Nocerino – Sarnese la maggior parte delle scuole sono chiuse, probabile che ci possano essere problemi anche a Castelmmare di Stabia e Pompei con zona dei Monti Lattari, ma non vi è stata alcuna comunicazione ancora .

Nessun problema in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina al momento da Amalfi a Sorrento, covid permettendo, tutte le scuole sono aperte.