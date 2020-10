Scala. Volontaria Millennium di Amalfi contagiata, accompagnava i bambini. Tamponi dalle 11,30 al parcheggio San Lorenzo

In riferimento al volontario di Protezione Civile entrato in contatto con i bambini della scuola di Scala e per il quale nella nottata si è provveduto a ricostruire ed avvisare tutti i contatti, si comunica che a partire dalle ore 11.30 di oggi, presso il parcheggio San Lorenzo in Scala, l’ Asl procederà ad effettuare il tampone ai bambini della Scuola dell’ Infanzia ed ai loro genitori.