Scala, un nuovo positivo. Si tratta di un dipendente dell’Ausino

Scala. Come comunica il sindaco Luigi Mansi c’è un altro cittadino, un dipendente dell’azienda Ausino, positivo al tampone. “Cari concittadini, vi comunico che un nostro concittadino D.P.G., sottoposto al tampone presso l’azienda AUSINO dove presta servizio, è risultato positivo al Covid. L’ uomo risulta asintomatico e si trova gia’ in isolamento presso la propria abitazione come da protocollo. Si sta già procedendo al tracciamento dei contatti. Al momento i contagi riferiti al nostro comune sono 5“.

Sono circa 30 le persone contagiate all’interno dell’azienda Ausino.