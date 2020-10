Scala, per lunedì 26 ottobre confermati i tamponi per i ragazzi della Scuola Primaria e relativi genitori

Scala, costiera amalfitana. Il Comune, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Si comunica che per domani, lunedì 26 Ottobre 2020 sono confermati i tamponi per i ragazzi della Scuola Primaria di Scala e relativi genitori. I tamponi saranno effettuati dall’ ASL Salerno presso il parcheggio San Lorenzo in modalità drive in, secondo il seguente programma orario: Classe Prima ore 10.00 – Classe Seconda ore 10.30 – Classe Terza ore 11.00 – Classe Quarta ore 11.30 – Classe Quinta ore 12.00.

Ringraziamo tutti per la disponibilità, la collaborazione e la calma che ci state dimostrando in questo momento”.