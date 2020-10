Scala. Fiocco celeste in casa Mansi: è nato Thomas. Fiocco celeste in casa Mansi: a Scala, in Costiera Amalfitana, è nato Thomas. Figlio di Gianluca Mansi e Silvia Mansi, nipote di Michelangiolo Mansi e Luisa Mansi, alla quale va un augurio particolare, essendo che anche lei compie oggi gli anni. A Scala, il 12 ottobre i Mansi sono in festa!

La redazione di Positanonews si unisce alla gioia dei genitori e dei nonni, ed augura al nuovo arrivato una vita colma di gioia e di felicità. Benvenuto Thomas!