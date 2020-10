Sant’Anastasia: è scontro tra Esposito e Pone. Si attende il ballottaggio

A Sant’Anastasia (Napoli) il 4 e il 5 ottobre si voterà per il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Colpi sotto la cintura per una campagna elettorale che vede contrapposti due ex primi cittadini arrivati allo scontro, il medico anestesista Carmine Esposito, già sindaco dal 2010 al 2013, e l’avvocato penalista Carmine Pone, anche lui già alla guida di Sant’Anastasia dal 2007 al 2009.

Iniziata all’insegna del fair play, la competizione si sta arroventando all’avvicinarsi dell’appuntamento con le urne. Una contrapposizione che ha investito di riflesso anche più alti livelli istituzionali e che ha visto beccarsi a distanza e a colpi di note stampa due consiglieri regionali, Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) e Marco Nonno (Fdi). Maggioranza e opposizione o meglio, nel caso specifico, accusa e difesa.