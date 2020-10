Sant’Agnello, tensione all’Housing Sociale. Giovane manifesta la propria rabbia per non avere una casa e chiede di essere aiutato

Sant’Agnello. Momenti di tensione presso l’housing sociale dove, nella tarda serata di oggi, un ragazzo a torso nudo ha cominciato ad urlare lamentando di non avere una casa e chiedendo di essere aiutato. Il giovane, inoltre, per attirare l’attenzione e manifestare la propria rabbia ha anche dato fuoco ad alcune maglie che si trovavano appese sulle recinzioni presenti in loco. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno cercato di calmare il ragazzo e riportare una situazione di tranquillità. Dopo poco è intervenuta anche un’ambulanza che ha prestato aiuto al giovane in evidente stato di alterazione.