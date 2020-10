Sant’Agnello. Summit dei sindaci per il lockdown. Balducelli di Massa “Stagionali in difficoltà”. I sindaci della Penisola sorrentina riuniti a Sant’Agnello da Piergiorgio Sagristani per decidere dell’eventuale lockdown e della chiusura delle scuole “Il problema non è dentro le scuole, che vedo sicure, ma fuori. Prima di pensare a chiudere tutto, fermo restando la priorità della sicurezza e della salute, bisogna pensare all’economia.. già diversi stagionali sono venuti al Comune a chiedere aiuto”