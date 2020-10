Sant’Agnello. Summit dei sindaci della Penisola sorrentina. Misure restrittive contro il Covid, ma sulla scuola si discute

Sant’Agnello ( Napoli ) . Summit dei sindaci della Penisola sorrentina. Misure restrittive contro il Covid, ma sulla scuola si discute. E’ stata una giornata estenuante per Positanonews , stiamo cercando di capire se l’idea del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per un mese, in via prudenziale visti i casi insorgenti di coronavirus Covid – 19, sia o meno accettata. Al momento sembra che ci sia una linea più rigida costituita dal sindaco Iaccarino e da Peppe Tito sindaco di Meta, e una linea che tiene conto delle enorme problematiche legate al lavoro, chiudere tutto o irrigidire eccessivamente incrementerebbe una crisi enorme alle porte, in tutti i sensi “Sono già venuti tanti stagionali a bussare alla mia porta”, ha detto il sindaco Balduccelli. Chiudere le scuole, oltre a un terribile segno di fallimento della politica, sarebbe un dramma per tante famiglie che cercano di lavorare. Il protocollo già comporta le debite chiusure, come sta avvenendo, ma ci sono pareri contrastanti, paure, ansie e timori anche da parte delle famiglie, mentre le istituzioni non sembrano in grado di controllare tutto. Il problema è anche il sistema dei test, i tempi, l’organizzazione stessa. L’incertezza alla vigilia poi del ritorno a scuola dopo il fine settimana per domani vede arrivare molte richieste da Positano e Praiano, i paesi della Costiera amalfitana che portano i propri figli in Penisola Sorrentina, invece che ad Amalfi ( dove stanno facendo lezioni quasi sempre in presenza senza problemi, ndr ) , da Vico Equense a Sorrento, insomma tante incertezza e confusione. Una decisione di chiusura delle scuole totale sarebbe grave e senza precedenti in Campania e in Italia per una intera area, non crediamo che siamo in penisola peggio messi di altre zone, un brutto segnale , secondo noi, ma sicuramente i primi cittadini sanno più di noi e quindi aspettiamo le loro scelte. Quello che si chiede ai sindaci è certezze e chiarezze.