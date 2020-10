Sant’Agnello. Scuole medie momentaneamente chiuse. L’Istituto Comprensivo Statale “Agostino Gemelli” di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, risulta attualmente momentaneamente chiuso in via cautelare. Le lezioni in presenza, dunque, sono sospese e si terranno in remoto.

Dopo la positività di un alunno dell’Istituto Gemelli, infatti, è stato predisposto per questa mattina il tampone agli studenti della classe interessata e agli insegnanti.