Sant’Agnello, in serata presso il palazzo municipale ci sarà l’incontro di tutti i sindaci della penisola sorrentina, convocato in seguito al preoccupante aumento dei contagi da Coronavirus registratisi negli ultimi giorni sull’intero territorio. I primi cittadini dovranno, quindi, confrontarsi e decidere le misure da mettere in atto al fine di fermare il diffondersi del Covid-19, a tutela dei cittadini e della loro sicurezza. Uno dei temi principali sarà ovviamente quello della scuola e dei luoghi di aggregazione che potrebbero subire una chiusura o delle forti limitazioni. Sono momenti delicati ed importanti che richiedono la collaborazione da parte di tutti, con il rispetto delle norme di sicurezza finalizzate al contenimento dei contagi. Ai cittadini viene chiesto di fare la propria parte utilizzando sempre e correttamente la mascherina di protezione e mantenendo il distanziamento sociale.