Sant’Agnello, positivo al Covid-19 uno studente dell’Istituto polispecialistico San Paolo dei Colli di Fontanelle

Sant’Agnello. Un caso di positività al Covid-19 registrato presso l’Istituto polispecialistico San Paolo. Come riporta Sorrento Press, si tratta di un alunno che frequenta il corso di studi ad indirizzo Turistico presso la sede distaccata dei Colli di Fontanelle.

La dirigente scolastica ha prontamente attivato il protocollo previsto in questo caso per gli istituti scolastici. Tutti i compagni, i docenti e le persone che sono entrate in contatto con lo studente positivo saranno sottoposti a tampone. L’Istituto resterà chiuso lunedì 12 ottobre per consentire la sanificazione di tutti i locali.