Sant’Agnello. Michele Vitiello “Chiudere le scuole significa anche impedire alle famiglie di lavorare”

Sant’Agnello . Intervento di Michele Vitiello I Sindaci della Penisola Sorrentina sono ora in riunione per valutare la proposta del Sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino di chiudere le scuole dell’intero territorio.

Rispettando competenze e responsabilità, personalmente credo non si tratti della scelta giusta.

Si tratta di abdicare al proprio ruolo, impedendo il realizzarsi di importanti diritti.

Ci sono pochi casi asintomatici, ed un protocollo ministeriale chiaro da rispettare. Nessuna situazione impossibile da gestire.

Chiudere tutto significa non solo danneggiare gli studenti, sotto più profili, ma anche impedire alle

famiglie la possibilità di lavorare e avere entrate in un periodo così incerto.

Nel nostro territorio molte zone non sono ancora servite da internet, in molte case non ci sono abbastanza dispositivi per consentire a tutti i membri di lavorare a distanza o seguire lezioni e corsi.

Tutto questo va preso in considerazione, per prendere decisioni proporzionate al problema.