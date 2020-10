Sant’Agnello. Lettera di encomio del sindaco di Castellammare di Stabia al Dott. Antonio Coppola, coordinatore per l’emergenza Covid dell’ASL NA 3 Sud

Castellammare di Stabia. Il Dott. Antonio Coppola, coordinatore per l’emergenza Coronavirus dell’ASL Napoli 3 Sud, ha ricevuto una lettera di encomio dal sindaco stabiese Gaetano Cimmino e dall’amministrazione cittadina. A riportare la notizia è Stabia News. Nella lettera del sindaco Cimmino si legge: «E’ lodevole l’impegno che Lei ha profuso in qualità di responsabile e coordinatore in questa fase emergenziale, per l’organizzazione dell’attività mirata a limitare la diffusione del contagio da Covid19. Con mia profonda ammirazione per il lavoro che Lei sta svolgendo in prima linea per la tutela della salute di tutti i cittadini, desidero esprimerle il mio personale ringraziamento per l’elevata professionalità con cui ha coordinato le attività di prevenzione. Il suo impegno quotidiano merita l’encomio a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale per il fondamentale contributo che lei sta fornendo alla nostra città venendo incontro alle esigenze dei cittadini in un momento così impegnativo e complesso per l’intera popolazione».