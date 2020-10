Sant’Agnello. Guariti dal Coronavirus 4 cittadini. A Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, il sindaco Piergiorgio Sagristani, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook informa i suoi cittadini della guarigione di quattro persone:

Devo comunicarvi la guarigione dal covid 19 di 4 nostri concittadini ! La situazione è difficile per cui invito tutti ad usare tutte le precauzioni e le misure di distanziamento per bloccare la diffusione del virus! Comunico altresì di aver appena sentito il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Sorrento Dr Lombardi il quale mi ha confermato che non c’è stata nessuna chiusura del Pronto Soccorso!