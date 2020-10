Sant’Agnello, con l’arrivo delle piogge autunnali ed a causa delle nuove ordinanze anti-Covid, l’Oasi in città chiude al pubblico

Sant’Agnello. Con un post su Facebook Claudio d’Esposito, Presidente WWF Terre del Tirreno, comunica che: “Con l’arrivo delle piogge autunnali, a causa delle nuove ordinanze anti-COVID, l’OASI in città di Sant’Agnello chiude i cancelli al pubblico per il 2020. I volontari del WWF continueranno a prendersene cura, assieme al servizio verde pubblico comunale e al bravo giardiniere, per tutta la durata dell’inverno. Un grazie di cuore ai tanti visitatori, adulti e bambini, che l’hanno frequentata, visitata, esplorata e apprezzata in questi lunghi mesi, godendone della bellezza e comprendendo gli enormi sforzi per il mantenimento e la gestione di tale piccolo paradiso ricreato, sforzi che non sempre hanno trovato le risorse necessarie che meritavano. Vi aspettiamo in primavera esortandovi, nel frattempo, a godere della Natura della nostra terra in ogni suo aspetto e in tutti i mesi dell’anno. Buon autunno a tutti voi!”.