Sant’Agnello, chiuso Turistico ai Colli per sanificazione: poca trasparenza e paura tra i genitori

Sant’Agnello, Colli Fontantelle. L’Istituto Turistico “San Paolo” – della frazione Colli Fontanelle – aveva comunicato a tutti gli alunni e i rispettivi genitori la sospensione delle attività didattiche per ieri, lunedì 12 ottobre, a causa di una “sanificazione straordinaria”.

Inutile raccontare il malcontento e l’ansia che hanno travolto tutti gli alunni e genitori dell’istituto, che da Positano e Praiano ad Amalfi comprende una moltitudine di studenti diretti alle sedi di Sorrento e Sant’Agnello, nella frazione Colli Fontanelle. L’oggetto della circolare, pertanto, non specifica se la sanificazione in programma fosse avvenuta a causa del covid-19. Tuttavia, oggi l’istituto ai Colli ha registrato un’assenza di massa per la paura suscitata dall’avviso della scuola, dalla quale i genitori richiedono maggiore trasparenza e, qualora si trattasse di uno o più contagiati da covid-19, di procedere con la didattica a distanza fino all’esito dei tamponi.

Al momento ancora non vi è alcuna comunicazione ufficiale al riguardo per tranquillizzare gli studenti e le rispettive famiglie. Intanto si prospetta un’assenza di massa anche per domani, mercoledì 14 ottobre.