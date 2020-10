Sant’Agnello, auguri da Positanonews al sindaco Piergiorgio Sagristani in occasione del suo compleanno

Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani festeggia oggi il suo compleanno. Tutti noi della redazione di Positanonews desideriamo formulargli i migliori auguri in questo giorno per lui così importante che cade in un periodo che lo vede particolarmente impegnato per la gestione dell’emergenza Covid-19 che da inizio pandemia ha sempre affrontato con grande attenzione e con l’umanità che lo contraddistingue, rappresentando un punto di riferimento per i suoi concittadini ai quali non ha mai fatto mancare la propria vicinanza. In questo giorno il primo cittadino ha voluto pubblicare una foto con la quale ringrazia tutti coloro che gli stanno manifestando il proprio affetto in occasione del compleanno abbracciandoli virtualmente ed il migliore augurio che possiamo fare all’amico Piergiorgio è che al più presto quell’abbraccio ai suoi amici e concittadini possa finalmente essere reale. Auguri di cuore.