Sant’Agnello. Ancora quattro positivi al Covid, anche un bambino di 2 anni

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina ( Napoli ) . “Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud mi ha appena comunicato la positività al Covid-19 di altri quattro nostri concittadini di cui un bambino di 2 anni al momento asintomatici e la guarigione di tre precedenti positivi al Covid-19”. Lo rende noto il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani.

Lo stesso primo cittadino avverte che “la situazione è difficile per l’alto numero di contagiati giornalieri in Campania e per la carenza di posti letto in sub intensiva per cui esorto tutti alla massima attenzione e a seguire tutte le norme di distanziamento per bloccare la diffusione del virus”.