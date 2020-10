Sant’Agnello, altri tre cittadini positivi al Coronavirus. Sono tutti asintomatici ed in isolamento domiciliare

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Devo comunicarvi la positività al Covid 19 di altri tre nostri concittadini appartenenti a un nucleo familiare di un precedente positivo! Tutti e tre sono completamente asintomatici e in isolamento domiciliare da più di una settimana! Rinnovo a tutti l’invito al rispetto delle norme di distanziamento per evitare l’ulteriore diffusione del virus anche perché nonostante sicuramente sia meno virulento della prima ondata come dimostrano i tanti asintomatici dobbiamo fare i conti in Campania con la carenza vicino alla saturazione di posti letto per Covid 19 soprattutto in sub intensiva!”.