Sant’Agnello, alla Naples Shipping Week il comandante Gennaro Arma parla della sua esperienza

Sant’Agnello. Gennaro Arma, il comandante della Diamond Princess rimasta per due settimane in quarantena con oltre 3.700 passeggeri a bordo al largo della baia di Yokohama a causa dell’emergenza coronavirus, ha portato alla Naples Shipping Week la sua testimonianza sulla vita di bordo: “E’ stata un situazione inedita, che ha preso tutti alla sprovvista, ma siamo riusciti a dimostrare che la ripartenza è fattibile”. Una ripartenza a ranghi ridotti, sia per il numero dei passeggeri, sia per l’equipaggio, che nel lungo periodo potrà portare problemi alla sostenibilità del comparto e a livello occupazionale, ma che comunque è vista come un buon auspicio. Il futuro, però, secondo il comandante Arma, richiede ulteriori sforzi: “La sinergia tra armatori, equipaggio e autorità è fondamentale. Il personale della nave e i nostri ospiti si sono abituati a questa “nuova normalità”, ma ora vanno adeguate le strutture, sia quelle a terra, sia sulle navi, per rendere tutto più funzionale al mantenimento della sicurezza”.