Sanità, il Ruggi vuole 30 nuovi medici per l’ospedale “da Procida”

Un numero d’assunzioni di gran lunga superiore rispetto a quanto inizialmente previsto. I rinforzi per il “da Procida”, infatti, dovevano essere sei come indicato in una nota dello scorso 9 ottobre. In meno di dieci giorni le necessità si sono quintuplicate: «Alla scadenza del termine del bando, fissata nel 12 ottobre, hanno presentato la candidatura 75 persone e tutti risultano in possesso dei requisiti», si legge nella delibera in cui viene dettagliata poi la “moltiplicazione” delle assunzioni. «Si prende atto della riformulazione del fabbisogno delle professionalità richieste da parte della Direzione Strategica dell’azienda e della conseguente necessità di procedere alla immissione in servizio di 30 unità in luogo delle 6 inizialmente programmate ».

L’Azienda Ruggi, dunque, ha deliberato la graduatoria per l’assunzione dei 30 specialisti da inserire nell’organico dell’ex sanatorio di Salerno: i contratti semestrali saranno coperti da parte del bilancio 2020 e di quello del 2021 e avranno una spesa totale di poco inferiore agli 850mila euro. Ciò che cattura l’occhio, però, sono i dati anagrafici dei medici che entreranno in servizio nello storico ospedale sito nella parte alta del quartiere Carmine: tolto un medico classe ’76, infatti, la media età è bassissima, intorno ai trent’anni. Saranno tanti giovani medici, dunque, ad andare a rimpolpare l’organico di una struttura in prima linea per l’emergenza Covid sin dalla scorsa primavera, diventata un punto di riferimento non solo per il capoluogo ma per l’intera provincia.