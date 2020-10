San Francesco a Positano: ricordiamo Mr. Kim Underwood. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha tante bellezze nascoste: dalla natura ed il paesaggio, all’arte. Nei giardini comunali della Chiesa Nuova, agli inizi di Via Pasitea, si trova una bellissima statua di San Francesco. Questa statua fu realizzata e ci fu donata da Mr. Kim Underwood: così chiamavamo il Reverendo Charles Thomas Underwood, nato il 17 novembre del 1922 e morto il 15 giugno del 1985, a Positano, il suo Piccolo Paradiso.

Si trattava di una bellissima persona, di cui tutti abbiamo un ricordo vivido: aveva realizzato molte opere d’arte e donato molto a Positano. Un personaggio stravagante, estroverso per certi versi, ma che aveva una grande anima. Un grande artista, per quanto ci riguarda, nel nostro piccolo contesto. Non si tratta, dunque, di un contesto internazionale, ma di piccole grandi cose che solo i positanesi conoscono e che non vorremmo fossero dimenticate.