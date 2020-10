Salgono a 15 i positivi sull’isola di Capri a causa di un focolaio nella società di calcio Real Anacapri

Sull’isola di Capri sono attualmente 15 i casi di Coronavirus, precisamente 7 a Capri e 8 ad Anacapri, come riporta Caprinews. Sono tutti in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Sono in corso di effettuazione, da parte dell’Asl, numerosi tamponi per contact tracing a familiari e amici dei contagiati. Il boom dei contagi è legato ad un focolaio sviluppatosi nella società di calcio Real Anacapri che ha coinvolto giocatori, dirigenti e collaboratori. Ieri mattina è stata proprio l’A.S.D Real Anacapri a comunicare che, a seguito di uno screening di tamponi eseguiti a scopo precauzionale dalla società, erano risultate alcune positività. Immediatamente i tesserati erano stati posti in isolamento fiduciario ed il campo sportivo era stato sanificato, con la momentanea sospensione di tutte le attività sportive della prima squadra fino a nuove disposizioni.